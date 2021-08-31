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Шпаковский: события в Афганистане оказывают большее влияние на обстановку в Беларуси, чем кажется

Ситуация в Афганистане оказывает гораздо большее влияние на обстановку в Беларуси, чем это кажется на первый взгляд. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.


"Понравилось сравнение генерала Арчакова о том, что американцы в Афганистане бросили во двор соседа гранату и убежали. Вообще интересно, что белорусский Совбез полагает, будто "вся американская затея в Афганистане - это многолетняя тщательно спланированная акция, нацеленная исключительно на усугубление проблемности и конфликтности региона", - рассуждает эксперт. - То есть в понимании Минска речь не идет о "поражении" или "паническом бегстве" американцев, силовики готовятся к серьезным последствиям".

"Лично я все же вижу здесь не столько хитрый план США, сколько очередной звонок системного кризиса в Вашингтоне (такой слабой американской администрации даже не припомню), но превентивная оценка рисков, вызовов и угроз, а также подготовка к их отражению со стороны белорусских силовых ведомств в данном случае не выглядит беспочвенным алармизмом. Ситуация в Афганистане оказывает гораздо большее влияние на обстановку в Беларуси, чем это кажется на первый взгляд", - подытожил Александр Шпаковский.
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