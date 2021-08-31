Талибы отпраздновали уход войск США из Афганистана выстрелами в небо
Боевики "Талибана" отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо. Последние самолеты США, совершавшие эвакуацию людей, вылетели из аэропорта Кабула за минуту до полуночи 31 августа.
Об этом сообщает Associated Press.
Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что теперь страна находится полностью под их контролем.
"Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость", - сказал Муджахид.
Радость из-за ухода американских войск высказали и боевики в аэропорту Кабула после того, как последние самолеты США покинули аэропорт Кабула за минуту до полуночи.
"Последние пять самолетов улетели, все кончено! Я не могу выразить свое счастье словами... Наши 20 лет жертвоприношения сработали", - заявил боец талибов Хемад Шерзад.
После ухода американских войск "Талибан" контролирует весь Афганистан, за исключением горной провинции Панджшер. Там несколько тысяч местных боевиков и остатки разрушенных сил безопасности Афганистана пообещали оказать им сопротивление. "Талибан" заявляет, что ищет там мирное решение.
В полночь 31 августа войска США официально покинули Афганистан. Теперь аэропорт в Кабуле и всю страну контролируют боевики радикального движения "Талибан".
08:07 31/08/2021
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