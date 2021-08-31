



Об этом сообщает Associated Press.





Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что теперь страна находится полностью под их контролем.





"Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость", - сказал Муджахид.





Радость из-за ухода американских войск высказали и боевики в аэропорту Кабула после того, как последние самолеты США покинули аэропорт Кабула за минуту до полуночи.





"Последние пять самолетов улетели, все кончено! Я не могу выразить свое счастье словами... Наши 20 лет жертвоприношения сработали", - заявил боец ​​талибов Хемад Шерзад.





После ухода американских войск "Талибан" контролирует весь Афганистан, за исключением горной провинции Панджшер. Там несколько тысяч местных боевиков и остатки разрушенных сил безопасности Афганистана пообещали оказать им сопротивление. "Талибан" заявляет, что ищет там мирное решение.





В полночь 31 августа войска США официально покинули Афганистан. Теперь аэропорт в Кабуле и всю страну контролируют боевики радикального движения "Талибан".