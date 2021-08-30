Кадыров поздравил Лукашенко и сделал ему девять комплиментов
Кадыров в своем поздравлении Лукашенко с днем рождения сделал ему девять комплиментов.
Рамзан Кадыров.Фото: Максим Шеметов / Reuters
«Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, Александр Григорьевич многие годы беззаветно служит своей Родине — Беларуси», — написал он.
Кадыров «с особой теплотой» вспомнил о встречах с Лукашенко во время визитов в Минск, пишет Лента.Ру, а также пригласил его посетить Чечню, пообещав встретить «с особым радушием».
«В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека», — заверил глава российского региона.
В 2020 году Рамзан Кадыров также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, вспомнив при этом две чеченские войны. Он написал, что относится к действующему главе республики с огромным уважением.
08:00 31/08/2021
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