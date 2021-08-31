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Татьяне Кузиной продлили срок содержания под стражей

Эксперт и сооснователь школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Татьяна Кузина не вышла на свободу по истечении двухмесячного срока содержания под стражей. Об этом сообщают ее коллеги.

Татьяна Кузина. Фото SYMPA

28 августа у Кузиной закончился срок содержания под стражей, далее он либо должен был быть продлен, либо ей должны были изменить меру пресечения. Поскольку из СИЗО Татьяна не вышла, коллеги Кузиной сделали вывод, пишет Reform.by что ей продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Кузина была задержана 28 июня в минском аэропорту при попытке выезда из страны. Ей предъявлены обвинения в соучастии по двум статьям УК: ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) и ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату власти или другим действиям, вредящим нацбезопасности). Женщина находится в СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске.
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