Об этом говорится в новом исследовании Белорусского института стратегических исследований (BISS, Литва) «К новой Беларуси: факторы трансформации».





Работа состоит из двух частей. В первой дается оценка нынешнего состояния белорусской автократии.





Вторая часть посвящена факторам системных изменений. В ней анализируются не просто изменения, но также их вероятное направление в средне- и долгосрочной перспективе.

Рейтинг автократии

Как говорится в первой части, Беларусь — одна из 57 авторитарных стран и единственная, если не считать евразийскую Россию, автократия в Европе. Из рейтинга The Economist Intelligence Unit (EIU) следует, что белорусская автократия — средняя по своей жесткости: на 38 пунктов она «отстает» от Северной Кореи и на 32 пункта «опережает» Мавританию и Мали.





Характерной чертой белорусской автократии является ее высокая степень персонализации. Персоналистская автократия, именуемая иногда президенциализмом, — это системная концентрация политической власти в руках одного человека, который не желает делегировать другим субъектам право на принятие решений, кроме самых тривиальных.





Степень персонализации государственной власти измеряет институт Varieties of Democracy (V-Dem). По состоянию на начало 2021 года степень персонализации власти в Беларуси составляла 97 из 100 пунктов — это выше, чем в любой из существующих ныне абсолютных монархий (к примеру, персонализация в Саудовской Аравии составляет 77 пунктов).









Еще одна отличительная черта белорусской автократии — отсутствие партии власти. Высокая степень персонализации, функционирование без партии власти, плюс расположение в Европе — все это, вместе взятое, делает белорусскую автократию довольно уникальным явлением.

Демократическая мобилизация

Как отмечается в исследовании, в 2020 году в Беларуси прошла беспрецедентная мобилизация в поддержку демократии. Согласно индексу V-Dem, прошлогодний уровень продемократической мобилизации в Беларуси был не только рекордным в истории нашей страны, но и одним из самых высоких в мире за последние 50 лет.





За последние 10 лет в сфере ценностей произошли серьезные изменения: снижение патерналистских настроений в пользу таких установок, как вера в себя, уважение к частной собственности, терпимость к неравенству доходов и другие. Повысился общий образовательный уровень общества, расширился и укрепился средний класс, расширился средний и малый бизнес. Все это создавало долгосрочные предпосылки для спроса на демократию. В сопряжении с экономической стагнацией, пренебрежительным отношением властей к пандемии и появлением новой альтернативы в виде Бабарики и Цепкалы, долгосрочные факторы оказали именно такое влияние: беспрецедентную продемократическую мобилизацию.

Время замедления

Белорусская демократическая мобилизация совпала с эпохой, когда в регионе не происходило серьезных глобальных изменений. Более того, по данным Freedom House, 2020 год стал 15 годом ухудшения Мирового индекса демократии. Экономические успехи (авторитарного) Китая, президентство Дональда Трампа, которое многие западные СМИ расценили как угрозу демократии, Brexit, рост так называемого. правый популизм в странах Запада — все это создает негативный фон для демократических устремлений. Другими словами, путь к демократии Беларуси активизировался в ситуации, когда глобальное время демократии замедлилось.





С другой стороны, белорусская автократия не в состоянии «перепрыгнуть» через некоторые цивилизационные барьеры. Видимость процедурной легитимации ей придется поддерживать в любом случае, проводя «выборы», «референдумы» или «публичные обсуждения». И это — одно из наиболее уязвимых мест режима. 26% послевоенных автократий было свергнуто в результате того, что избирательный процесс пошел не по сценарию.

Оппоненты

Опыт консолидации протестного движения в 2020 году оказал (и продолжает оказывать) существенное влияние на сторонников режима. Для них поддержка власти перестает быть опцией «по умолчанию. Многие из них занимают выжидательную позицию и стараются не показывать ни ту, ни другую позицию. Наиболее надежными для власти являются идейные его сторонники, но проблема в том, что по мере замыкания автократии и обогащения правящей элиты, круг сторонников режима все в большей степени состоит из оппортунистов и карьеристов. Тех, кто готов защищать строй «несмотря ни на что» становиться меньше.

Российская поддержка

Российское руководство продолжит тактику публичной поддержки режима Лукашенко в сочетании с продвижением конституционной реформы в течение 2022 года. Кремль рассчитывает на появление мощной пророссийской политической силы в Беларуси, которая либо будет осуществлять власть в новом авторитарном формате, либо, по крайней мере, будет конкурировать с другими в рамках полудемократического формата.





В исследовании отмечается, что аннексия Беларуси вряд ли рассматривается как вариант решения белорусского вопроса. При этом эксперты BISS считают, что Беларусь созрела к демократии, но процесс трансформации может затянуться на несколько лет. В этом плане она вряд ли станет исключением из правила: системные трансформации государств — это почти всегда длительный и болезненный процесс. И этот процесс, безусловно, не проходит автоматически — он зависит от активности/пассивности конкретных людей.