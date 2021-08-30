Соответствующее мнение в интервью-проекте Deutsche Welle «Втренде» заявил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.





Отвечая на вопрос ведущего Константина Эггерта, будет ли Беларусь в составе России, Ходорковский заявил следующее: «Если бы это была философская концепция восстановления империи, то можно было бы сказать с уверенностью, что, да, будет. Возможности для этого есть. Но когда ты хочешь восстановить империю, то ты должен быть готов к тому, что в какой-то момент ты тратишь свой политический ресурс, идя даже против общественных настроений для того, чтобы реализовать задачу по восстановлению империи».





При этом Ходорковский считает, что российский лидер преследует совершенно обратную цель в отношении Беларуси.





«Он использует присоединение Белоруссии в той или иной форме, если это ему поможет вернуть доверие общества к следующим выборам», - пояснил он.

Константин Эггерт парировал Ходорковскому, предположив, что Путин может использовать присоединение Беларуси к РФ «для создания новой напряженности с Западом, при которой снова можно мобилизовать гарнизон крепости России на поддержку режима».

«Например, да. Но опять же мы видим, что в этом первичной будет не идеология, не желание построить что-то, пускай, отдав за это жизнь, а желание жить благополучно на свои накапливаемые деньги и материальные средства и обеспечить себе и окружению некую безопасность», - ответил Ходорковский.

Размышляя на тему того, если российские военные базы будут размещены в Беларуси в случае отказа республики от нейтрального статуса, российский оппозиционер согласился с ведущим интервью о том, что Путин может использовать данную ситуацию, чтобы «пощекотать нервы Западу».

«Путин заинтересован создать такой инструмент. Я думаю, что он хочет иметь инструмент давления на Киев», - пояснил он.





Бывший глава ЮКОСа также акцентировал внимание на том, что августовские протесты в Минске «испугали» Путина, после чего Администрация президента России приступила к «закручиванию гаек», дабы избежать аналогичного сценария развития в России после проведения выборов в Госдуму.

«Жесткое закручивание гаек – это испуг после минских событий. Для Путина стало очевидным: если общество наглядно обмануть, оно может и обидеться, и выйти на протест», - подытожил он.





Напомним, что председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале «Беларусь против цветной революции» заявил о том, что Ходорковский причастен к попытке организации госпереворота в Беларуси.