Фото: Польша готовится к провокациям России (twitter.com/mblaszczak)





Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".





По его словам, агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.





"На самом деле мы должны быть готовыми ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости до тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", - отметил он.





В сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021".



