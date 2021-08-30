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Польша готовится к провокациям России на границе во время учений "Запад-2021"

В Польше готовятся к провокациям России во время военных учений "Запад-2021". Они пройдут в непосредственной близости от стран Балтии.

Фото: Польша готовится к провокациям России (twitter.com/mblaszczak)

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

По его словам, агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

"На самом деле мы должны быть готовыми ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости до тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", - отметил он.

В сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021".
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