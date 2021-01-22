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Политзаключенная Татьяна Ласица сидит в СИЗО 7 месяцев, а в ее доме сегодня провели обыск

Политзаключенная Татьяна Ласица, волонтер гомельского отделения лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», находится в СИЗО с января — уже больше семи месяцев. Сегодня стало известно, что недавно у нее в Речице был внезапно проведен обыск.


Как сообщают правозащитники, обыск был 19 августа. Об этом сообщил отец женщины Леонид — квартира, которую обыскивали, принадлежит ему. Мужчина не смог сказать, силовики из какого ведомства проводили обыск, но, по его словам, в итоге ничего не изъяли. Правозащитники отмечают, что пожилой мужчина был сильно шокирован случившимся и даже плакал, рассказывая об обыске.

Татьяна Ласица была задержана 21 января по уголовному делу об организации и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) вместе с лидером гомельской «Весны» Леонидом Судаленко. Она была его помощницей в течение нескольких месяцев. Также по делу проходит еще одна волонтерка «Весны» Мария Тарасенко, она под подпиской о невыезде. Суд по их делу должен начаться 3 сентября.

Интересно, что уголовное дело было передано в суд еще в июле, то есть обыск у отца Татьяны Ласицы проводился после передачи дела в суд.
reform.by
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