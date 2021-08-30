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Еще семь белорусов получили статус политзаключенных

Статус политзаключенных получили еще семь человек. В Беларуси на сегодня насчитывается 653 политзаключенных.

Правозащитники признали политзаключенными еще семь человек: Андрей Линник, Кирилл Чертков, Артём Соловей, Дмитрий Скретуцкий, Андрей Анискевич, Илья Полховский и Юрий Сеньков. Об этом пишет правозащитный сайт "Весна".

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", РПОО ”Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский документационный центр, Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, "Идентичность и право".
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