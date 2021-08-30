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Первый бой у Панджшерского ущелья: армия Ахмада Масуда разгромила талибов

Армия сына легендарного Ахмад Шаха Масуда – Ахмада Масуда разгромила боевиков "Талибана" у Панджшера.

Об этом Sputnik Таджикистан сообщил пресс-секретарь Фронта сопротивления Фахими Дашти.

Столкновения между силами сопротивления и талибами произошли в районе Андароб провинции Баглан.

Как рассказал Фахими Дашти, силы сопротивления под командованием Туграли Андароба тактически отступили к ущелью Сараб на маршруте Ховак - Панджшер, тем самым заманив боевиков в засаду.

"Талибан" последовал за ними и попытался выйти на линию фронта обороны Панджшера", - уточнил он.


В результате военной хитрости были убиты 10 талибов, еще порядка 50 получили ранения различной степени тяжести, пишет haqqin.az

Андароб - один из самых легких и открытых путей к Панджшерскому ущелью, которое сейчас является центром сопротивления антиталибских сил под командованием Ахмада Масуда, сына Ахмад Шаха Масуда - лидера антиталибского "Северного альянса". Именно в Панджерском ущелье собрались все оппозиционные «Талибану» силы, создав объединенный Фронт сопротивления во главе с Ахмадом Масудом.
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