Американские пользователи Twitter возмутились тем, что президент США Джо Байден посмотрел на часы во время траурной церемонии по павшим в Кабуле американским солдатам. Его раскритиковали за то, что он забыл о своих обязанностях главнокомандующего и за отсутствие уважения к погибшим солдатам.





«Извините, господин Президент, у вас было что-то более интересное для посещения», — написала Cathy.





«Он когда-нибудь отдавал им честь?», — задался вопросом It's MAGA SZN.





«Я думаю, что хуже всего то, что он забыл, что он командир и главнокомандующий», — предположил NHThinker.





«Так жаль, что вам пришлось потратить свое драгоценное время, отдавая дань уважения тем военнослужащим, которые принесли величайшую жертву», — возмутился пользователь с ником Mark.





«Просто еще одно шоу, у них нет уважения к павшим», — заключил WilliamHdz.





Ранее на пресс-конференции Байден отказался говорить про Афганистан после того, как сам предложил ответить на вопросы журналистов. Он стукнул рукой по трибуне и пошел к выходу, но заблудился в конференц-зале. Присутствовавшие на мероприятии ответили президенту аплодисментами, пишет Лента.ру.



