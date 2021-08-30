Окружение правителя пытается осовременить его образ. Но получается не очень
последнее время заметны попытки подкорректировать имидж Александра Лукашенко. То он внезапно предложит «криптовалюту майнить» (в Петрикове), то лексикон свой обновит за счет «ботов», «буллинга», «хейта» и других подобных словечек.
Это естественная реакция на очевидную архаичность Лукашенко. Мы все не молодеем, но он еще и морально устарел как руководитель.
И если с внутренним содержанием Лукашенко уже вряд ли что-то можно сделать, то с внешней формой можно поэкспериментировать. Очередную попытку на днях предпринял известный телеграм-канал.
По замыслу, Лукашенко на сегвее, вероятно, должен был показать, что идет в ногу со временем. Но момент выбран не слишком удачно: как раз сейчас множество белорусских семей испытывает дополнительное финансовое напряжение из-за сборов детей в школу, и демонстрация новомодной дорогостоящей игрушки правителя может вызвать скорее раздражение.
Однако главная проблема даже не в этом. Замысел авторов идеи разрушил исполнитель. Получился как будто фотомонтаж: верх с совещания во дворце, низ – от подростка.
Выражение лица Лукашенко в гамме «грусть-тоска-печаль» разительно контрастет с позитивным посылом, который предполагалось сообщить аудитории. В результате картинка производит скорее депрессивное впечатление и транслирует то состояние правителя, которое хотели бы скрыть: огромное напряжение, усталость и отсутствие перспективы.
19:54 30/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение