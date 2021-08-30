Политические партии в Беларуси планируют перерегистрировать после принятия соответствующего закона
Законопроектом о политических партиях и общественных организациях, который разрабатывают более двух лет, предусматривается перерегистрация партий, сообщил Смартпресс во время "прямой линии" замначальника управления по вопросам некоммерческих организаций министерства юстиции Алексей Печкуров.
"В настоящее время осуществляется разработка проекта закона, которым будут внесены изменения в законы о политических партиях, об общественных объединениях. И после принятия этого закона данный вопрос будет поднят - то есть законопроектом предусматривается перерегистрация политических партий", - сказал Печкуров.
По его словам, речь идет о том же законопроекте, который проходил общественное обсуждение в августе 2019 года и тогда же в сентябре был внесен на рассмотрение правительства, в декабре - направлен в Палату представителей Национального собрания. "Это тот же закон, который просто претерпевает доработки", - заметил Печкуров. Его цитирует smartpress.by
Будет ли изменено число людей необходимых для учреждения партии еще не ясно: "Пока еще об этом рано говорить, законопроект в разработке".
Замначальника управления отметил, что сложно сказать, когда документ будет рассмотрен депутатами. Ранее парламентарий и глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич рассказывал Смартпресс, что уже этой осенью законопроект будет рассмотрен. По словам Печкурова, теоретически это возможно.
Отвечая на вопрос о том, сколько людей в Беларуси состоят в 15 зарегистрированных партиях, он сказал, что "такой информацией мы не обладаем". Однако больше всего людей "заявляет о том, что в их составе - это ЛДПБ".
Напомним, общественное обсуждение проекта закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" было завершено еще в августе 2019 года. Тогда в сентябре он был внесен на рассмотрение правительства, в декабре - направлен в Палату представителей Национального собрания.
Согласно действующему законодательству, для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Беларуси и города Минска. Говорилось, что это число может быть изменено.
Кроме того, в сентябре 2020 года и в феврале 2021-го на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко говорил о планах по перерегистрации партий, весной 2021-го прошло совещание по вопросу партстроительства.
А в ноябре 2020-го Минюст вынес предупреждения "некоторым политическим партиям". Как сообщило ведомство, сделано это было потому что они отказались выполнить законное требование Минюста о представлении информации и документов о численности и организационных структурах.
Меж тем, в Беларуси с лета 2020-го было объявлено о начале формирования нескольких партий, одной из них, пророссийскому "Союзу", Минюст уже отказал в регистрации. Говорилось о создании партий "Демократический Союз", "Белая Русь", "Вместе" штаба Виктора Бабарико, "Новые Люди", "Наша Партия" Андрея Дмитриева. О партии для "национал-демократов" говорила Анна Канопацкая, Павел Латушко также заявлял о готовности создавать партию.
18:21 30/08/2021
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