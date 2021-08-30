"В настоящее время осуществляется разработка проекта закона, которым будут внесены изменения в законы о политических партиях, об общественных объединениях. И после принятия этого закона данный вопрос будет поднят - то есть законопроектом предусматривается перерегистрация политических партий", - сказал Печкуров.





По его словам, речь идет о том же законопроекте, который проходил общественное обсуждение в августе 2019 года и тогда же в сентябре был внесен на рассмотрение правительства, в декабре - направлен в Палату представителей Национального собрания. "Это тот же закон, который просто претерпевает доработки", - заметил Печкуров. Его цитирует smartpress.by





Будет ли изменено число людей необходимых для учреждения партии еще не ясно: "Пока еще об этом рано говорить, законопроект в разработке".





Замначальника управления отметил, что сложно сказать, когда документ будет рассмотрен депутатами. Ранее парламентарий и глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич рассказывал Смартпресс, что уже этой осенью законопроект будет рассмотрен. По словам Печкурова, теоретически это возможно.





Отвечая на вопрос о том, сколько людей в Беларуси состоят в 15 зарегистрированных партиях, он сказал, что "такой информацией мы не обладаем". Однако больше всего людей "заявляет о том, что в их составе - это ЛДПБ".





Напомним, общественное обсуждение проекта закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" было завершено еще в августе 2019 года. Тогда в сентябре он был внесен на рассмотрение правительства, в декабре - направлен в Палату представителей Национального собрания.





Согласно действующему законодательству, для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Беларуси и города Минска. Говорилось, что это число может быть изменено.





Кроме того, в сентябре 2020 года и в феврале 2021-го на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко говорил о планах по перерегистрации партий, весной 2021-го прошло совещание по вопросу партстроительства.





А в ноябре 2020-го Минюст вынес предупреждения "некоторым политическим партиям". Как сообщило ведомство, сделано это было потому что они отказались выполнить законное требование Минюста о представлении информации и документов о численности и организационных структурах.





Меж тем, в Беларуси с лета 2020-го было объявлено о начале формирования нескольких партий, одной из них, пророссийскому "Союзу", Минюст уже отказал в регистрации. Говорилось о создании партий "Демократический Союз", "Белая Русь", "Вместе" штаба Виктора Бабарико, "Новые Люди", "Наша Партия" Андрея Дмитриева. О партии для "национал-демократов" говорила Анна Канопацкая, Павел Латушко также заявлял о готовности создавать партию.