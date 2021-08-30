Александр Класковский. "Протестовавшие белорусы принесли к резиденции обидные «подарки» (типа игрушечного вертолета с надписью «в Гаагу»), выкрикивали нелестные пожелания, пишет политобозреватель





- И хотя штурмовать дворец никто не собирался, большое начальство чувствовало себя очень неуютно. В те августовские дни режим устоял во многом благодаря поддержке Кремля.





Сейчас, год спустя, вождь режима чувствует себя не в пример увереннее. А Путин, который в августе 2020-го держал на границе с Беларусью своих силовиков на случай, если понадобится подмога, сегодня заверил в поздравлении Лукашенко по случаю дня рождения: «Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России».





Вопрос в том, кто здесь для Путина друзья. Уж точно не Тихановская и даже не Бабарико (при том что этот политический враг Лукашенко, получивший 14 лет колонии усиленного режима, возглавлял банк с газпромовским капиталом).





По большому счету Москва никогда не доверяла и не доверяет белорусской оппозиции — как старой, так и новой.





Вместе с тем после августа 2020 года среди политологов стало модно говорить, что Лукашенко стал для Кремля слишком токсичным. А что, Асад или Мадуро не токсичны? Москва охотно поддерживает самых одиозных деятелей по всему миру, особенно если при этом можно еще и вставить фитиль Вашингтону.





Да, вероятно, в идеале Кремль был бы не прочь поставить вместо Лукашенко свою креатуру — человека менее скандального и проблемного.





Но это не так-то просто сделать, если сам Лукашенко не торопится уходить. К тому же он имеет сейчас сильный контраргумент: протесты задавлены, насилие работает, он снова хозяин положения.





Наконец, Москве на руку то, что Лукашенко сам загоняет Беларусь в еще большую зависимость от России. Он продолжает конфронтацию с Западом, лишаясь возможности маневрировать между центрами силы, как это делалось ранее.





Минск нарывается на новые санкции, которые обостряют нужду белорусской экономики в российской поддержке. Уничтожение национально сознательного гражданского общества, независимых СМИ также облегчает Кремлю задачу великодержавной экспансии на белорусском направлении.





Далее: белорусское руководство вознамерилось убрать из конституции положение о стремлении к суверенитету, вписать взамен тезис о коллективной обороне (читай: военном союзе с Россией).





Важно и то, что Лукашенко фактически уже пообещал подписать до конца года пакет союзных программ (бывших дорожных карт углубления интеграции, которые он отверг в декабре 2019-го). Сегодня стало известно, что на встрече Лукашенко с Путиным, намеченной на 9 сентября в Москве, тема союзных программ будет одной из ключевых.





Короче, белорусский вождь сейчас меньше артачится, делает то, что нужно Кремлю. Зачем так уж торопиться его отодвигать? Особенно с учетом того, что любой транзит власти, а тем более если речь идет о таком ярко выраженном персоналистском режиме, как белорусский, — дело рискованное.





Вместе с тем вряд ли можно говорить об истинном доверии между Путиным и Лукашенко. Последний прекрасно понимает, что для Кремля фамилия правителя Беларуси не принципиальна, главное — контроль над этой стратегически важной территорией. И потому в какой-то момент ставка может быть сделана на другого игрока".