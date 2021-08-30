Как сообщает РИА Новости , на пост главы государства был выдвинут директор Эстонского национального музея Алар Карис. Для избрания ему было необходимо получить в парламенте голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 депутатов из 101.





"За кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата, 16 бюллетеней были не заполнены, всего проголосовали 79 депутатов. Второй тур пройдет во вторник", - говорится в сообщении.





Ко второму туру голосования депутаты могут выдвинуть новых кандидатов. Для выдвижения претендентов необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента.





Если президент не будет избран и во втором туре, в тот же день будет назначен третий тур выборов. Участие в нем смогут принять два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в ходе предыдущих туров голосования.





Если избрать нового главу государства парламенту все же не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений, всего 208 человек.





Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов Коллегии выборщиков.



