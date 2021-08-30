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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: Торг политзаключенными диалог с Западом не возобновит

Список из сотни белорусских политзаключенных, которых, возможно, скоро отпустят на свободу, подготовлен бывшим активистом штаба Виктора Бабарико Юрием Воскресенским.

О списке стало известно во время недавнего восьмичасового «Большого разговора» с Александром Лукашенко. Там же говорилось и о готовности белорусских властей к диалогу с любой западной страной.

Глава Центра европейской трансформации политолог Андрей ЕГОРОВ в комментарии газете «Белорусы и рынок» отмечает, что белорусские власти «всегда были готовы разговаривать с Западом, но без условий, как они это называют». 

При этом «разговора без условий никогда не было»: «Введенные санкции никогда не снимались с Беларуси частично в ответ на частичное освобождение политзаключенных — только на условии «всё на всех».

Андрей Егоров напомнил схему «после 2011 года»: 

«Политзаключенных выпускают волнами, каждая волна получает позитивную оценку Евросоюза, начинается диалог на неформальном уровне, потом приезжают более высокие чиновники. Скрытый диалог шел, готовилась нормализация, и когда выходил последний политзаключенный, то довольно скоро замораживались и санкции. То есть процесс имел длинную предысторию». 

«Видимо, на что-то похожее белорусские власти рассчитывают и сейчас. Но сейчас обстоятельства совсем другие, и сложились они не в их пользу. Сегодня Запад не столь легковерен и не пойдет так быстро на подобного рода договоренности. Там сейчас исповедуют более жесткий подход в отношении Минска».

"Запад хочет разрешения белорусского кризиса. Некоторые стороны в Евросоюзе спустя определенное время устанут от этого кризиса в регионе и начнут искать любые другие формы разрешения ситуации, если нормативный способ не работает, если Лукашенко не собирается в отставку и не собирается проводить новые выборы. 

Так что поиск новых форм переговорного процесса будет, и чем дольше будет длиться кризис, тем громче и чаще эти голоса уставших от кризиса зазвучат в Евросоюзе и вообще на Западе".
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