О списке стало известно во время недавнего восьмичасового «Большого разговора» с Александром Лукашенко. Там же говорилось и о готовности белорусских властей к диалогу с любой западной страной.





Глава Центра европейской трансформации политолог Андрей ЕГОРОВ в комментарии газете « Белорусы и рынок » отмечает, что белорусские власти «всегда были готовы разговаривать с Западом, но без условий, как они это называют».





При этом «разговора без условий никогда не было»: «Введенные санкции никогда не снимались с Беларуси частично в ответ на частичное освобождение политзаключенных — только на условии «всё на всех».





Андрей Егоров напомнил схему «после 2011 года»:





«Политзаключенных выпускают волнами, каждая волна получает позитивную оценку Евросоюза, начинается диалог на неформальном уровне, потом приезжают более высокие чиновники. Скрытый диалог шел, готовилась нормализация, и когда выходил последний политзаключенный, то довольно скоро замораживались и санкции. То есть процесс имел длинную предысторию».





«Видимо, на что-то похожее белорусские власти рассчитывают и сейчас. Но сейчас обстоятельства совсем другие, и сложились они не в их пользу. Сегодня Запад не столь легковерен и не пойдет так быстро на подобного рода договоренности. Там сейчас исповедуют более жесткий подход в отношении Минска».





"Запад хочет разрешения белорусского кризиса. Некоторые стороны в Евросоюзе спустя определенное время устанут от этого кризиса в регионе и начнут искать любые другие формы разрешения ситуации, если нормативный способ не работает, если Лукашенко не собирается в отставку и не собирается проводить новые выборы.





Так что поиск новых форм переговорного процесса будет, и чем дольше будет длиться кризис, тем громче и чаще эти голоса уставших от кризиса зазвучат в Евросоюзе и вообще на Западе".