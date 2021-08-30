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СМИ: в Гомеле создают группы для патрулирования мест возможного протеста

В Гомеле в срочном порядке создаются группы для "раскрытия преступлений протестной направленности".

фото носит иллюстративный характер

Как передает Свабода со ссылкой на гомельские СМИ, туда бросают все свободные силы как криминальной милиции, так и милиции общественной безопасности. 

Будущие патрули планируют прочесывать Гомель в том числе в ночное время. Особое внимание - местам возможного нанесения надписей, размещения листовок, мест гибели активистов и т.д.

"Повысили требования с руководителей за это направление. Будут поднимать старые дела, смотреть возможности по ним привлечь, раскрыть", - сообщил источник.

Начиная с 9 августа 2020 года, против силовиков не завели ни одного уголовного дела за превышение полномочий, убийства и пытки протестующих. 

При этом тысячи уголовных и административных дел ведутся в отношении протестующих, прежде всего, за мирные протесты.
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