СМИ: в Гомеле создают группы для патрулирования мест возможного протеста
В Гомеле в срочном порядке создаются группы для "раскрытия преступлений протестной направленности".
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Как передает Свабода со ссылкой на гомельские СМИ, туда бросают все свободные силы как криминальной милиции, так и милиции общественной безопасности.
Будущие патрули планируют прочесывать Гомель в том числе в ночное время. Особое внимание - местам возможного нанесения надписей, размещения листовок, мест гибели активистов и т.д.
"Повысили требования с руководителей за это направление. Будут поднимать старые дела, смотреть возможности по ним привлечь, раскрыть", - сообщил источник.
Начиная с 9 августа 2020 года, против силовиков не завели ни одного уголовного дела за превышение полномочий, убийства и пытки протестующих.
При этом тысячи уголовных и административных дел ведутся в отношении протестующих, прежде всего, за мирные протесты.
13:23 30/08/2021
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