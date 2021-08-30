Как сообщает " Весна ", судья Куровский назначил наказание 14 фигурантам "дела хороводов", не связанные с лишением свободы:





Екатерина Бровач и Юрий Сацюк — полтора года "домашней химии";

Глеб Никонович, Игорь Семыкин, Артем Тарасюк, Александр Жук, Сергей Кононович и экс-ведущий БТ-4 Константин Свидунович — полтора года "химии";

пенсионер Виктор Отрошко и Татьяна Рогачевская — два года "домашней химии";

Артем Ласский — два года "химии".





Также за повреждении двух камер Белтелекома и нанесении "циничных надписей" по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство) наказали:





Игорь Винокуров — 2 года 6 месяцев «химии» (фигурант пятой партии «дела хороводов», осужденный на 1,5 года «химии»);

Даниил Дитковский — два года "химии" (наказали только по ч.2 ст.339 УК "злостное хулиганство").





В чем обвинили?

По версии обвинения, каждый из обвиняемых в группе с другими лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с очевидным неподчинением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.





В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен урон 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания. Такая формулировка звучит во всех обвинениях.





13 сентября прошлого года на проспекте Машерова люди вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: "Это наша площадь!".





Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая "Стены" и "Три черепахи". Людей разогнал водомет. Люди сначала разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.







