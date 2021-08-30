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Макрон о ситуации в Афганистане: Демократию нельзя навязать

По мнению президента Франции, не стоит думать, что демократию можно создать за несколько месяцев или лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что события в Афганистане показали, что демократию нельзя навязать.

По его мнению, к такому же выводу можно прийти и после событий в Ираке и Ливии.

"В одном можно быть уверенным - демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане", - сказал Макрон в эфире телеканала TF1, передают РИА Новости.

Так он ответил на вопрос об итогах операции США в Афганистане. По мнению президента Франции, не нужно думать, что демократию можно создать "при помощи оружия" за несколько месяцев или лет.

Операция США в Афганистане

США и Великобритания после терактов 11 сентября 2001 года начали военную операцию против талибов. Режим свергли в декабре того же года.

Спустя 20 лет, весной 2021 года, США и другие страны НАТО начали вывод войск из Афганистана. На этом фоне "Талибан" вернул страну под свой контроль, президент Ашраф Гани бежал из Афганистана.

Из аэропорта Кабула продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, которые не согласны со сменой власти в стране.
Источник: unian.net
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