Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что события в Афганистане показали, что демократию нельзя навязать.





По его мнению, к такому же выводу можно прийти и после событий в Ираке и Ливии.





"В одном можно быть уверенным - демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане", - сказал Макрон в эфире телеканала TF1, передают РИА Новости.





Так он ответил на вопрос об итогах операции США в Афганистане. По мнению президента Франции, не нужно думать, что демократию можно создать "при помощи оружия" за несколько месяцев или лет.





Операция США в Афганистане

США и Великобритания после терактов 11 сентября 2001 года начали военную операцию против талибов. Режим свергли в декабре того же года.





Спустя 20 лет, весной 2021 года, США и другие страны НАТО начали вывод войск из Афганистана. На этом фоне "Талибан" вернул страну под свой контроль, президент Ашраф Гани бежал из Афганистана.





Из аэропорта Кабула продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, которые не согласны со сменой власти в стране.