"Салідарнасць" собрала несколько фактов о дне рождения правителя Беларуси, которому сегодня исполнилось 67 лет.





30 августа, год назад





Как Лукашенко «помолодел» в -м

егодня на официальном сайте Александра Лукашенко в разделе «Биография» указано, что он родился 30 августа 1954 года. Но так было не всегда. Если кто забыл или не знал, в 2010-м биографию Лукашенко подкорректировали. Сделано это было достаточно неуклюже, что вызвало информационный скандал.





30 августа государственное агентство БЕЛТА сообщило, что свой день рождения руководитель страны встретит в рабочей поездке по Гомельщине. А уже на следующий день в его биографии числилась другая дата рождения — 31 августа.





В пресс-службе Лукашенко «Салідарнасці» тогда на голубом глазу сообщили, что его день рождения «всегда был 31 августа» и «всегда в биографии на сайте главы государства была указана именно эта дата».





Чуть позже стало известно, что новую дату рождения в своей анкете Лукашенко вписал еще в 2009-м во время переписи населения.





А дальше последовали объяснения от первого лица. В интервью «Литовскому курьеру» Лукашенко рассказал, что «родился 31-го, как и малыш». Под малышом имелся ввиду его младший сын Николай, родившийся 31 августа.





Так появилась история о том, что мама Коли поступила в роддом вечером 30-го, а родила утром следующего дня. Но в качестве дня рождения якобы указали дату поступления.





Как Лукашенко отмечает свой день рождения

В вышеупомянутом интервью «Литовскому курьеру» правитель негативно отозвался о праздновании очередной даты:





— Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше.





По словам сотрудников его пресс-службы, в это день их босс, как правило работает. Судя по архивам сайта главы государства, в разные годы в этот день он и правда был занят в официальных мероприятиях: накануне выборов в 2015-м встречался с представителем ОБСЕ, а 20 лет назад участвовал в военных учениях «Неман-2001».





К слову, это был не один из дней рождений, когда ему довелось держать оружие в руках. В августе 2020-го были уже не учения.





Поздравления от Кабаевой и милиции

Свой 66-й день рождения Лукашенко вряд ли забудет. Возможно, его настроение могли поднять поздравления от Владимира Путина и Алины Кабаевой, а также лидеров Китая, Таджикистана, Казахстана и других товарищей по дальней дуге.





Можно вспомнить и поздравление от силовиков, «написавших» поздравительные слова с помощью служебных авто — получилось очень символически, учитывая их роль в подавлении народных протестов.





Заставка на видео РБК

Но были и другие «подарки». 30 августа прошел третий воскресный марш, собравший сотни тысяч человек по всей стране. В Минске его участники пришли ко Дворцу Независимости. Напомним, что Лукашенко в тот день снова вышел из дворца с оружием в руках.