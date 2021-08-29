Егор Лебедок разобрал вопросы, которые обсуждались на Сессии ОДКБ, Военный экспертразобрал вопросы, которые обсуждались на Сессии ОДКБ, пишет intex-press.by. Именно там Александр Лукашенко впервые признал собственные трудности от мигрантов.





— Лукашенко выступал и говорил, что ему сейчас поляки создают проблему и возвращают мигрантов, уже из Афганистана. И такую фразу он сказал: «Сегодня мне надо думать, что с ними делать?». Фактически это такое первое признание, что проблема мигрантов, которую он пытался создать для ЕС, это уже проблема его самого, — отмечает аналитик.

При этом весь посыл Лукашенко, помимо мигрантов, состоял в поддержке позиции Путина и даже чуть больше, считает Егор Лебедок.





В частности Лукашенко заявил: «Я абсолютно поддерживаю президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США над странами ОДКБ неприемлемы. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО, они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию, попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы».





— Российская Федерация может себе позволить сказать, что для нее что-то неприемлемо, потому что у нее есть рычаги влияния на те же США. А какие рычаги влияния у Беларуси? — задается вопросом Егор Лебедок. — Ну это смешно. Это звучит, как «Галантерейщик и кардинал — вот это сила!». Понятно, что он просто транслировал позицию Путина для всего ОДКБ.





Аналитик также напомнил, что в понедельник Лукашенко созвонился с Путиным и обсуждал такие темы, как союзные программы, которые, по сообщению БЕЛТА, «в высокой степени готовности».





— Такое, я думаю, вы слышали, наверное, неоднократно на протяжении нескольких лет. Но стоит отметить, что на этой неделе в Российскую Федерацию были командированы министр обороны Хренин, министр транспорта, глава Белнефтехима и целая правительственная группа. Кто в ее составе, неизвестно — нет ни одного доступа к распоряжению премьер-министра, — отмечает эксперт. — То есть действительно на этой неделе были большие правительственные делегации по различным направлениям сотрудничества с Россией. Видимо, действительно на какой-то предподписательной стадии находятся эти интеграционные программы.





Еще один момент, который обсуждали, — это уточнение графика встреч.





— Путин не был в Беларуси два года, — уточняет Егор Лебедок. — Фактически Лукашенко — это как такой чиновник, ездящий на поклон к начальнику уже сколько раз за этот год.





Однако, по мнению аналитика, есть шанс, что Путин будет-таки скоро в Беларуси.





— Но понятно, что он не поедет в Беларусь, если не будет какой-то символической победы. Ведь ему уже и на внутренней своей аудитории говорят, что тебя Лукашенко водит вокруг пальца, мол «интеграция- интеграция, а ничего нет». И логично, что Путин не приедет в Беларусь, если не будет чего-то такого подписано фундаментального, знакового, символичного.

Впрочем, могут быть и другие поводы для приезда Путина в Беларусь.





— Конечно, говоря о совместных символах и в русле этой единой пропаганды, которая идет, было бы логично в их рамках проведение парада белорусско-российских войск на 17 сентября — в так называемый День народного единства. Причем в Бресте. Брест — сам по себе символичное место. Там сейчас располагаются белорусские и российские войска. 16 сентября заканчиваются учения «Запад-2021». Понятно, они день в день не уедут и 17 могут провести такой парад, — предполагает Егор Лебедок.