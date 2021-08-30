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Белковский: Режим Путина – историческая закономерность

В России, президентом которой является Владимир Путин, власть построена на власти денег. Такое мнение выразил 28 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.

Путин стал президентом РФ в 2000 году. Фото: kremlin.ru

"Режим Путина – это, конечно, закономерность, в том числе историческая. Потому что если бы Россия пошла путем покаяния и расставания с советским прошлым, с крупнейшим антихристианским проектом в истории, тогда, в начале 90-х годов, то в России не сложилась бы нынешняя монетократия – система, построенная так или иначе на религиозной власти денег", – сказал он.

По словам политолога, пишет Гордон, к концу 1990-х годов в РФ "сложилась ситуация, при которой власть де-факто перешла в руки группы крупных собственников, завладевших этой собственностью в рамках нелегитимных, с точки зрения подавляющего большинства народа, процессов".

"Если бы процессы трансформации проходили под знаком покаяния, а не приватизации и утилизации всех и всяческих советских ресурсов, то ситуация была бы другой. Но случилось так, как случилось. И, соответственно, к власти должны были прийти люди (и конкретный человек), которые защитили бы это все. Собственно, Владимир Путин даже по всяким психологическим психотипическим классификациям [...] классический защитник и хранитель традиций", – объяснил Белковский.

Он считает, что Путин идеально подходил для того, чтобы помочь элитам "легитимизировать результаты своей деятельности в 90-е годы через вновь сформированный политический режим".

"Выбор такой фигуры был абсолютно закономерен. И свою роль защитника и хранителя традиций Владимир Путин выполнил и исполнил блестяще. Все основные выгодоприобретатели большой приватизации при Борисе Ельцине, все основатели, жрецы и стражи религии монетократии защитили свои интересы во многом благодаря тому, что Владимир Путин стал буфером между этой системой интересов, этой совокупностью людей и многонациональным народом Российской Федерации, который до сих пор думает, что путинский период правления как-то кардинально и радикально отличается от ельцинского", – отметил политолог.

По его мнению, "Путин пришел к власти закономерно и уйдет так же закономерно, когда в стране будет сформирована критическая масса запроса на преобразование, на реформы".

"Это произойдет не сегодня. Это произойдет завтра. В том числе это будет сопряжено со сменой поколений", – спрогнозировал Белковский.
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