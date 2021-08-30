Освободили задержанных 26 августа активистов «Молодого фронта» и «Европейской Беларуси»

Задержанных 26 августа в городе Ветка Гомельской области лидера движения «Молодой фронт» Дениса Урбановича, пресс-секретаря «Молодого фронта» Виталия Тригубова и активиста движения «Европейская Беларусь» Сергея Мацкойтя освободили, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Последнего при этом освободили вчера. После задержания его отвезли в Минск, где отпустили на свободу.