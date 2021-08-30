Освободили задержанных 26 августа активистов «Молодого фронта» и «Европейской Беларуси»
Задержанных 26 августа в городе Ветка Гомельской области лидера движения «Молодой фронт» Дениса Урбановича, пресс-секретаря «Молодого фронта» Виталия Тригубова и активиста движения «Европейская Беларусь» Сергея Мацкойтя освободили, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Последнего при этом освободили вчера. После задержания его отвезли в Минск, где отпустили на свободу.
Известно, что Тригубова и Урбановича сегодня проводили и посадили на маршрутку до Минска.
Напомним, пишет reform.by, всех троих задержали в кафе, отвезли в милицию, затем увезли в Мозырь и поместили в отель под присмотром силовиков, а затем увезли в Следственный комитет, где дали дежурного адвоката. По словам родственников, следователь сказал, что Урбановича подозревают в организации массовых беспорядков в августе 2020-го в Мозыре.
08:40 30/08/2021
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