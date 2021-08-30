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Валерий Карбалевич: Очередь по ликвидации может дойти до политических партий

Лето в Беларуси проходит под знаком ликвидации общественных организаций. Прекратится ли преследование со стороны властей представителей третьего сектора?

В эфире Радио Рацыя свое мнение на эту тему высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич: 

- После того, как власти ликвидируют как Лукашенко сказал 185 организаций, то дальше ликвидировать будет просто нечего. Поэтому если говорить о юридической ликвидации общественных организаций, то вполне реально что это остановится, так как уже справились. Другое дело, что может дойти очередь до политических оппозиционных партий. А Лукашенко дал приказ принять новый закон о партиях, и после этого провести перерегистрацию. Вот у меня почему-то есть какое-то предчувствие, что оппозиционные партии эту перерегистрацию не пройдут.
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