



Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Стене Памяти возле Михайловского собора, а мэр Киева Виталий Кличко открыл мемориал памяти киевлян, погибших, защищая территориальную целостность Украины.





В боях за Украину погибли 10 уроженцев Беларуси — они воевали в составе добровольческих батальонов и в Вооруженных Силах Украины.





Будько Александр Анатольевич, родился в Гомеле, погиб 17 ноября 2014 года в районе Дебальцево Донецкой области. Похоронен в Чернигове.





Веренич Олег Владимирович (псевдоним «Леший»), родился в Лунинце, погиб 9 сентября 2016 года под Марьинкой Донецкой области. Похоронен в деревне Новая Парафиевка, Харьковская область.





Гончаренко Василий Владимирович (псевдоним «Вагон»), родился в Новогрудке, умер 31 августа 2014 года в «результате заболевания и ложного диагноза». Похоронен в городе Белая Церковь, Киевская область.





Зюзь Владимир, родился в Бресте, погиб 14 августа 2014 года в боях в Краснодонском районе Луганской области. Похоронен в деревне Осипенко, Бердянский район, Запорожская область.





Ильин Николай, родился и жил в Могилеве до 2006 года. Потом переехал в Эстонию и получил там гражданство. В 2016 году вернулся в Украину и поступил на службу в 137-й отдельный батальон морской пехоты. Погиб 13 июля 2020 года.





Казаченок Дмитрий Валерьевич, родился в деревне Застенки Д� �ровенского района Витебской области, погиб 7 мая 2015 года п� � поселением Луганское, Артемовский район, Донецкая область. Похоронен в деревне Курозваны, Гащанский район, Ровенская область.





Подоровский Олег Геннадьевич (псевдонимы «Снежок» и «Анубис»), родился в Бресте, умер 3 ноября 2016 года в результате тяжелого заболевания. Похоронен в Днепре.





Соколочко Юрий Иванович, родился в деревне Ласточки, Кобринский район, Брестская область, погиб 28 сентября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта. Похоронен в Закарпатской области.





Турков Игорь Леонидович (псевдоним «Партизан»), родился в Новополоцке, погиб 12 февраля 2015 года во время «зачистки» территории от остатков незаконных вооруженных формирований возле деревни Логвиново, на трассе Дебальцево — Артемовск, Донецкая область. Похоронен в Днепре. ​





Черкашин Александр Николаевич (псевдоним «Тарас»), родился в Бресте, умер 28 августа 2015 года от ранений, полученных в бою возле деревни Белый Каменец, Донецкая область. Похоронен в Брестском районе.





День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, учрежден в 2019 году указом президента Владимира Зеленского.





В списке белорусов, погибших с обеих сторон противостояния, на данный момент 21 фамилия.