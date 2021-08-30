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Ведущий политик США в ожидании нового «11 сентября»

Один из ведущих американских политиков - сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана.



Об этом политик сказал в ходе интервью ведущему Эду О'Кифу в программе Face the Nation на канале CBS.

В интервью Грэм отметил, что «скоро развернется парад ужасов» в Афганистане. По его словам, это произойдет, когда США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из южноазиатской страны.

«Мы бросаем тысячи афганцев, союзников США, которые храбро сражались вместе с нами. Мы оставим в Афганистане сотни американских граждан. Шансы на еще одно 11 сентября просто зашкаливают. Эти атаки дронов не нанесут серьезный удар по силам. Количество боевиков ИГ увеличилось вдвое. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября», — подчеркнул Грэм.

Политик также добавил, что ранее никогда так не беспокоился о нападении на свою родину, как сейчас.

Грэм прокомментировал слова американского президент Джо Байдена, который заявил, что США выводят свои войска, потому что заканчивают войну в Афганистане. Вместо этого сенатор выразил мнение, что своим уходом из региона США вступают в новый «смертельный этап» в истории. «Афганистаном теперь управляют террористы», - заключил сенатор.
Haqqin.az
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