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Генсек ОДКБ: нам не придется отправлять войска в Афганистан

Ситуация в регионе стала одной из тем внеочередного саммита Совета коллективной безопасности, где обсудили необходимые действия в случае обострения ситуации.

 В ОДКБ выработан комплекс мер по минимизации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане, заявил в эфире СТВ генсек организации Станислав Зась, пишет sputnik.by/

"Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ – это исключительно оборонительная военно-политическая организация", – напомнил он.
По словам генсека ОДКБ, в уставе организации заложено, что коллективные силы оперативного реагирования могут применяться только в зоне ответственности ОДКБ, а именно в пределах границ государств, входящих в состав организации.
Станислав Зась напомнил, что недавно состоялся саммит Совета коллективной безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация, сложившаяся в Афганистане, в связи с чем был разработаны необходимые действия.
"У нас был выработан комплекс мер по минимизации этих угроз: противодействие наркотрафику, терроризму, незаконной миграции", – конкретизировал он.
Генсек ОДКБ признал, что ситуация все время меняется и нужно изучать происходящее, потому что проблемы никуда не исчезли, "а отчасти даже наоборот - актуализировались".
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