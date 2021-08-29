В ОДКБ выработан комплекс мер по минимизации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане, заявил в эфире СТВ генсек организации Станислав Зась, пишет sputnik.by/





"Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ – это исключительно оборонительная военно-политическая организация", – напомнил он.

По словам генсека ОДКБ, в уставе организации заложено, что коллективные силы оперативного реагирования могут применяться только в зоне ответственности ОДКБ, а именно в пределах границ государств, входящих в состав организации.

Станислав Зась напомнил, что недавно состоялся саммит Совета коллективной безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация, сложившаяся в Афганистане, в связи с чем был разработаны необходимые действия.

"У нас был выработан комплекс мер по минимизации этих угроз: противодействие наркотрафику, терроризму, незаконной миграции", – конкретизировал он.

Генсек ОДКБ признал, что ситуация все время меняется и нужно изучать происходящее, потому что проблемы никуда не исчезли, "а отчасти даже наоборот - актуализировались".



