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"Просыпайся, Джо. Ты должен подписать письмо об отставке". В соцсетях шутят, обсуждая "сон" Байдена

Видеозапись, на которой президент США Джо Байден во время встречи с премьером Израиля Нафтали Беннетом выглядит задремавшим, разошлась по соцсетям и уже вызвала негодование у ряда представителей американского конгресса, сообщает в воскресенье сингапурское издание International Business Times.

"Видеозапись стала вирусной в соцсетях. Среди тех, кто обвинил Байдена в том, что он задремал во время встречи, фигурируют конгрессвуман-республиканки Лорен Боберт от штата Колорадо и Марджори Тейлор Грин от Джорджии", - пишет газета.

Боберт написала в Twitter: "Просыпайся, Джо. Ты должен подписать письмо об отставке".
"Незамедлительно уберите Джо Байдена. Наша страна в опасности, когда она находится под контролем человека, который даже не может бодрствовать на встрече с премьер-министром Израиля", - прокомментировала в Twitter этот видеоролик Тейлор Грин.

 
На этой видеозаписи, в то время как Беннет говорит Байдену "о новой главе в отношениях США и Израиля", президент США сидит практически не шелохнувшись со склоненной на грудь головой и руками, замкнутыми "замком" на животе.

Во время предвыборной кампании экс-президент США Дональд Трамп называл Байдена "сонным Джо".
interfax.by
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