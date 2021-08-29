— Рассуждая о значении культуры в воспитании и образовании, Владимир Мацкевич указывал на роль ритуалов в формировании социального порядка, — отмечает Андрей Егоров. — Мацкевич разделял форму и содержание ритуала. Выполнение определенного порядка действий (форма) связывается с набором смыслов (содержанием). В форму ритуала может быть положено самое различное содержание, которое транслируется и усваивается в отправлении ритуала.





Праздники и праздничные даты, сам способ их празднования имеют собственное содержание, включая идеологическое и политическое содержание. Участие во властных ритуалах предполагает «покупку» символического и идеологического содержания этих ритуалов. Не важно, как мы относимся к этому: даже если мы не верим официальным речам, внешне выглядит так, что мы действительно верим.





Белорусские власти используют праздничные даты как отправление ритуала, где главным содержанием является политическая лояльность и покорность. И чем меньше там смысла, тем лучше для практики подчинения. Пожалуй, все мы бывали на такого рода бессмысленных мероприятиях в школе, ВУЗе, на работе, на площади, будучи отправленным по разнарядке начальства...





Сейчас властям нужно добиться восстановления своей легитимности, и вовлечение масс в традиционное отправление бессмысленного культа им очень нужно. Через это происходит «ползучая легитимация» режима: им все равно, сдались мы на самом деле или ведём себя так как-если-бы мы сдались. Внешне это не отличимо. Практики солидарности им важно заменить практиками внешней покорности.





Скоро 1 сентября, «день знаний», «торжественные линейки», «первый урок». Не сложно понять, какими символами и содержанием будет обставлена тема «года народного единства».





Им не нужно, чтобы вы в это верили, им нужно, чтобы вы просто пришли.





Неучастие в их ритуалах – это гражданское сопротивление.





Формирование своих ритуалов – это расширение гражданского сопротивления.





Пахне чабор!