Путин боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ
Президент России Владимир Путин является внеидеологическим человеком. Такое мнение выразил 25 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.
"Путин все-таки подчеркивает, что он человек внеидеологический... Он боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ. Надо ли хоронить Владимира Ильича Ленина? Неизвестно. Или, скажем, как оценивать события путча августа 1991 года – тоже неизвестно, потому что Путин уклонился полностью от обсуждения этой темы и сделал вид, что никакого 30-летия путча в этом году не отмечалось. Он занимался совершенно другими делами", – сказал Белковский.
По его словам, "с точки зрения самого себя", Путин поступает правильно, "поскольку он не готов к идеологической борьбе".
"Коммунисты говорят, что Путин – тайный коммунист, полуявный; либералы – что он на самом деле либерал и так далее. Значит, все углы русской истории он должен как-то хитро обойти", – считает политолог. Его цитирует gordonua.com
15:37 29/08/2021
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