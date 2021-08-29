"Путин все-таки подчеркивает, что он человек внеидеологический... Он боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ. Надо ли хоронить Владимира Ильича Ленина? Неизвестно. Или, скажем, как оценивать события путча августа 1991 года – тоже неизвестно, потому что Путин уклонился полностью от обсуждения этой темы и сделал вид, что никакого 30-летия путча в этом году не отмечалось. Он занимался совершенно другими делами", – сказал Белковский.





По его словам, "с точки зрения самого себя", Путин поступает правильно, "поскольку он не готов к идеологической борьбе".



