— Все-таки обещанные деньги от МВФ повысили белорусским властям личностную самооценку. Вскружили голову обещанием грядущего бюджетно-фискального кутежа. И простимулировали опять показать миру что-нибудь стальное. Потому что как только у них поднимается самооценка они сразу хотят, чтобы все это увидели. Как говорится: что имею – то показываю.





И вот поток мигрантов на западных границах, который усох уже до состояния несколько капель в день, вчера опять разлился до едва ли не прежних масштабов. От литовской границы завернули 150 человек, от латвийской больше сотни, п ишет udf.name





То есть уже почти что готовы были завязать с великим переселением народов, но тут МВФ дрогнул и опять появились фантомные боли неудовлетворенного геополитического величия.





И, конечно, такому упорству можно было бы даже позавидовать, если бы ему нашлось лучшее применение. Вон, в битве с урожаем, урожай нанес такой ответный удар, что пришлось запрещать экспорт зерна.





Не сказать, чтобы этот запрет имел какое-нибудь практическое значения. Чего никогда не было, то запретить несложно. Но символический смысл этого запрета выглядит, конечно, угрожающе.





И можно было бы направить свою неиссякаемую энергию на что-нибудь полезное. Но нет. Они снова и снова разгоняются, и бьются в эти закрытые ворота.





Хотя, уже, наверное, даже министерству каких-нибудь дел понятно, что никакой пользы от мигрантов, в смысле их практического применения для решения текущих внешнеполитических задач, не будет. А будет только сплошной вред. Что никто не собирается становиться на колени и начинать какой-нибудь диалог.





Что старые санкции не отменят, но можно нарваться на новые. То есть, весь смысл мигрантского кризиса давно не в том, чтобы сделать себе хорошо, а в том, чтобы сделать окружающим плохо.





Это, видимо, так выглядит идея про «невосполнимый урон» в ее практическом исполнении. Вот когда кое-кто говорит: «враг должен знать, что мы готовы нанести ему невосполнимый урон», то это означает, что врагу нужно каждый раз проверять свои тапки.





Потому что в масштабах Евросоюза вся затея с мигрантами на какой угодно урон не тянет, а тянет, совсем наоборот, на мелкую пакость. И, конечно, возобновление этих мелких пакостей грозит белорусским властям уже довольно крупными неприятностями. Потому что, после того как потоки мигрантов усохли, ЕС уже ни о каких новых серьезных санкциях, в ответ на мигрантский кризис, на самом деле, конечно, не думал. А теперь получается дали стимул, чтобы опять задуматься. И как в случае с самолетом или Тимановской, никто не виноват, кроме самого себя.





А все потому, что белорусские власти разучились замечать момент, когда нужно сбросить скорость. И, бывает, что можно было бы притормозить и попробовать починить дрова, которые уже наломали, но тормоза сломались, а педаль газа еще работает. И разгоняться весело, пока дорога прямая. А на повороте может занести и руль не удержишь.



