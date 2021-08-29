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Белапановцев Ирину Левшину и Дмитрия Новожилова перевели в СИЗО на Володарского

Директора и главного редактора БелаПАН Ирину Левшину и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского в Минске.

Жена Новожилова сообщила, что 28 августа в» Володарке « у нее приняли передачу для мужа. Дочь Левшиной считает, что ее мать тоже находится на Володарского, так как истекли 10 дней, после чего Новожилову и Левшиной должны были избрать меру пресечения или освободить, передает @euroradio.

Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа. Также 18 августа был задержан бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Утром 28 августа ее выпустили на свободу под обязательство о явке, пишет nashaniva.com
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