Жена Новожилова сообщила, что 28 августа в» Володарке « у нее приняли передачу для мужа. Дочь Левшиной считает, что ее мать тоже находится на Володарского, так как истекли 10 дней, после чего Новожилову и Левшиной должны были избрать меру пресечения или освободить, передает @euroradio.





Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа. Также 18 августа был задержан бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Утром 28 августа ее выпустили на свободу под обязательство о явке, пишет nashaniva.com



