Белапановцев Ирину Левшину и Дмитрия Новожилова перевели в СИЗО на Володарского
Директора и главного редактора БелаПАН Ирину Левшину и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского в Минске.
Жена Новожилова сообщила, что 28 августа в» Володарке « у нее приняли передачу для мужа. Дочь Левшиной считает, что ее мать тоже находится на Володарского, так как истекли 10 дней, после чего Новожилову и Левшиной должны были избрать меру пресечения или освободить, передает @euroradio.
Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа. Также 18 августа был задержан бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Утром 28 августа ее выпустили на свободу под обязательство о явке, пишет nashaniva.com
14:33 29/08/2021
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