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Чалый: «Я думаю, что Лукашенко готовит набор довольно резких действий»

Предвестником чего может стать встреча Лукашенко и Шеймана.

Чалый: «Я думаю, что Лукашенко готовит набор довольно резких действий»
Фото: youtube.com
26 августа Александр Лукашенко принял у себя Виктора Шеймана. Как сообщила пресс-служба правителя страны, Шейман доложил «о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности».

— Принимая в июне текущего года отставку Виктора Шеймана с поста Управляющего делами президента Беларуси, Александр Лукашенко просил его «не уходить далеко» и подставить плечо там, где это будет нужно. Речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман, — напоминает пресс-служба Лукашенко.

Независимый экономист Сергей Чалый в стриме Еврорадио высказал мнение, что род деятельности, которую курировал Шейман в странах Африки и Латинской Америки, был далек от публичности. И теперь посланник Лукашенко банально подчищал следы.

Это важный момент, убежден Чалый. По его словам, Лукашенко осознает, что внимание к властям Беларуси на волне санкций рано или поздно сфокусируется и на схемах, курируемых Шейманом.

Эксперт предлагает следить за словами правителя, которые могут прозвучать в ближайшее время: если мы раз за разом будем слышать фразы о том, что американцы могут забрать все деньги Лукашенко, которые только найдут, значит Шейман подчистил все хвосты и обезопасил своего патрона от внешних воздействий.

Почему именно сейчас понадобились услуги Шеймана? Чалый предполагает, что эта встреча может стать предвестником очередной трансформации режима.

— Я думаю, что со стороны Лукашенко готовится какой-то набор довольно резких действий. Мне сложно сказать, что может быть резче закрытия ведущих независимых СМИ или посадки самолета. Но мне кажется, что Лукашенко уже мысленно смирился с тем, что ему необходимо окукливаться, что он находится в режиме осажденной крепости, что он имеет дело только с тем ресурсом, который у него есть.

Чалый напомнил, что в первые поствыборные месяцы власти находились в поиске ответов на вопрос: кто их союзник, а кто враг. Шли попытки доказать всем и себе, что «мы же победили». В мае случился первый фазовый переход, когда власти вступили в режим тотальной зачистки независимого общества.

Сейчас мы на пороге нового этапа, считает аналитик:

— Лукашенко же говорил: все, кто до сих пор ничего не понял, те — враги. Многие воспринимали эту фразу как риторическую. Но я думаю, что мы в относительно близкое время увидим, как эти угрозы начнут воплощаться в жизнь.

Прогноз Сергея Чалого: мы будем наблюдать второй фазовый переход режима, его окукливание.

— Мы уже видели отказ от приличий, но сейчас это будет война, где враги уже названы — все, кто не являются членами «секты свидетелей 80%».

Из близких исторических аналогий Чалому видится Германия 1930-х. Впрочем, считает эксперт, в отличие о гитлеровской Германии 30-х или большевистского режима в первые годы его становления, нынешний белорусский режим не имеет шансов на длительное существование, пишет gazetaby.com

По его словам, оба вышеперечисленных режима имели внушительную поддержку своих граждан, они находились на подъеме и их тактикой было наступление.

— Здесь же мы видим попытку сплотить вокруг себя то, что осталось, выстроить идеологию осажденной крепости.
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