"На сегодняшний момент политическая обстановка абсолютно спокойная. И попытки каким-то образом раскачать ситуацию на этнической почве, они просто обречены на неудачу, потому что для этого нет глубинных оснований", - подчеркнул руководитель региона.





Он отметил, что Гродно - это очень многонациональный город, удобный для жизни, а близость Польши и определенная совместная история предопределили то, что в городе проживает и много этнических поляки.





"У нас никогда не делили другу друга по национальному признаку или вероисповедания. Город всегда был многонациональным и дружным", - сказал Владимир Караник.





Губернатор подчеркнул, что среди поляков, с которыми он общается, большинство адекватных людей, которые хотят жить в мире и активно взаимодействовать на благо обоих народов.





"Хотя еще с 90-х, общаясь и посещая часто Польшу, приходилось сталкиваться и с теми, у кого определенные фантомные боли по поводу «восточных крес" остались. Этот фактор пытались разыграть год назад. Какого-то отклика среди населения и активной поддержки он не нашел», - отметил руководитель региона.





Он привел наглядный пример для тех, кто пытается рассказывать о притеснении польского меньшинства в Гродно: "Основной принцип в дипломатии - это принцип паритета. У нас есть польская школа, и не одна. У нас классы, где полностью обучение проводится на польском языке. Если посмотреть у наших соседей, где есть белорусская школа, то вся ее белорусскость - это факультативные занятия по белорусскому языку и литературе несколько раз в неделю. А все преподавание ведется на польском зыке. То есть фактически мы для своих жителей делаем гораздо больше (причем тихо делаем, не афишируя), чем наши соседи для тех же белорусов".





Коме того, в Гродно и области многонациональный состав среди госслужащих, притом самого высокого уровня.





"Никогда при назначении на должность или когда отдаешь поручение, ты не смотришь на национальность или на вероисповедание. Только на деловые качества", - заверил губернатор.







