Караник опровергает давление на польское меньшинство в Гродно
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в интервью на YouTube-канале «Главный. Тур» опроверг информацию о притеснении польского меньшинства в Гродно, передает БЕЛТА.
"На сегодняшний момент политическая обстановка абсолютно спокойная. И попытки каким-то образом раскачать ситуацию на этнической почве, они просто обречены на неудачу, потому что для этого нет глубинных оснований", - подчеркнул руководитель региона.
Он отметил, что Гродно - это очень многонациональный город, удобный для жизни, а близость Польши и определенная совместная история предопределили то, что в городе проживает и много этнических поляки.
"У нас никогда не делили другу друга по национальному признаку или вероисповедания. Город всегда был многонациональным и дружным", - сказал Владимир Караник.
Губернатор подчеркнул, что среди поляков, с которыми он общается, большинство адекватных людей, которые хотят жить в мире и активно взаимодействовать на благо обоих народов.
"Хотя еще с 90-х, общаясь и посещая часто Польшу, приходилось сталкиваться и с теми, у кого определенные фантомные боли по поводу «восточных крес" остались. Этот фактор пытались разыграть год назад. Какого-то отклика среди населения и активной поддержки он не нашел», - отметил руководитель региона.
Он привел наглядный пример для тех, кто пытается рассказывать о притеснении польского меньшинства в Гродно: "Основной принцип в дипломатии - это принцип паритета. У нас есть польская школа, и не одна. У нас классы, где полностью обучение проводится на польском языке. Если посмотреть у наших соседей, где есть белорусская школа, то вся ее белорусскость - это факультативные занятия по белорусскому языку и литературе несколько раз в неделю. А все преподавание ведется на польском зыке. То есть фактически мы для своих жителей делаем гораздо больше (причем тихо делаем, не афишируя), чем наши соседи для тех же белорусов".
Коме того, в Гродно и области многонациональный состав среди госслужащих, притом самого высокого уровня.
"Никогда при назначении на должность или когда отдаешь поручение, ты не смотришь на национальность или на вероисповедание. Только на деловые качества", - заверил губернатор.
13:15 29/08/2021
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