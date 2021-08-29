Глава государства предложила Брюсселю создать механизм, который поможет распределять эти расходы, отметив, что создание системы противовоздушной обороны в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения.





Сотрудничество стран Евросоюза в области обороны поможет отпугнуть Россию, сказала Керсти Кальюлайд, пишет Postimees.









«Если бы были готовы с этим двигаться вперед, поддержка Евросоюза деятельности НАТО была бы на очень высоком уровне. Если не готовы двигаться вперед, действительно нет смысла серьезно говорить о сотрудничестве Евросоюза в области обороны», - сказала Кальюлайд, по словам которой, на это может уйти 10-15 лет.



