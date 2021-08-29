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Керсти Кальюлайд предложила Евросоюзу разместить в стране ПВО для сдерживания России

По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, однако у них по-прежнему нет средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

Глава государства предложила Брюсселю создать механизм, который поможет распределять эти расходы, отметив, что создание системы противовоздушной обороны в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения.

Сотрудничество стран Евросоюза в области обороны поможет отпугнуть Россию, сказала Керсти Кальюлайд, пишет Postimees.


«Если бы были готовы с этим двигаться вперед, поддержка Евросоюза деятельности НАТО была бы на очень высоком уровне. Если не готовы двигаться вперед, действительно нет смысла серьезно говорить о сотрудничестве Евросоюза в области обороны», - сказала Кальюлайд, по словам которой, на это может уйти 10-15 лет.
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