Венедиктов: «Два года тому Кремль серьезно задумывался о том, что нужно менять Лукашенко»
Главред Эха Москвы объяснил, насколько шаткой сейчас положение у белорусского правителя и каковы планы на него у Кремля.
В частности, отвечая на вопрос «Спустя год Лукашенко выстоял или у него шаткое положение?», Алексей Венедиктов отметил:
― У него шаткое положение, но он выстоял. Это очень просто.
Главред Эха также прокомментировал, есть ли в Кремле точные данные о настроениях в белорусском обществе или им все равно, что доверие к России падает из-за ставки на Лукашенко?
― Я не знаю, честно говоря, какие цифры есть в Кремле. Я думаю, что Кремль решает задачу сиюминутную – поддержка Лукашенко и удержание Беларуси в орбите Российской Федерации. Вот и все. Вот они решают сегодня это так. А завтра будет иначе. Я думаю, что два года тому назад Кремль серьезно задумывался о том, что нужно менять Лукашенко, нужно поддерживать какие-то силы там консервативные, неконсервативные, и пытался это сделать. Сейчас это по-другому. Через год будет совсем по-другому. Поэтому там все очень подчинено тактике, а не стратегии, — пояснил Алексей Венедиктов.
Его цитирует udf.name
12:01 29/08/2021
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