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Байден уснул во время встречи с премьером Израиля

Байден уснул на переговорах с Беннетом


Курьезный инцидент попал в объективы журналистов. Нафтали Беннет не стал будить визави и продолжил речь обращаясь уже не к Байдену.

Напомним, новое правительство под руководством Нафтали Беннета приступило к работе 14 июня. В пятнцу была первая встреча Беннета с Байденом, при чем перед этим ее на день перенесли из-за террактов в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Джо Байден усыпил своей речью выпускников Военно-морской академии США.
korrespondent.net
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