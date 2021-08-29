Байден уснул во время встречи с премьером Израиля
Байден уснул на переговорах с Беннетом
Курьезный инцидент попал в объективы журналистов. Нафтали Беннет не стал будить визави и продолжил речь обращаясь уже не к Байдену.
Напомним, новое правительство под руководством Нафтали Беннета приступило к работе 14 июня. В пятнцу была первая встреча Беннета с Байденом, при чем перед этим ее на день перенесли из-за террактов в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Джо Байден усыпил своей речью выпускников Военно-морской академии США.
11:10 29/08/2021
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