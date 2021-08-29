Кулеба выступил за "демократическую Россию" / фото REUTERS





Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, может ли Украина оказать помощь оппонентам Александра Лукашенко и Владимира Путина.





В эфире канала "Украина 24" он объяснил, что РФ и Беларусь следует рассматривать как частные случаи. Кулеба видит больше возможностей для поддержки белорусов.





"Россия - история более сложная, учитывая украинско-российские отношения, отношения между украинскими и российскими интеллектуалами. Потому что в принципе я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопрос России более деликатный", - сказал он.





Украине, говорит он, будет безопаснее, если в РФ будет демократия. При этом он считает, что Киев должен сотрудничать уважающими Украину россиянами.





"Здесь с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей, мы должны работать и строить альянсы, чтобы помогать России измениться к лучшему", - добавил он.







