— Усилия Лукашенко и его окружения направлены на системную социальную демодернизацию посредством реанимации царско-советских идеологических практик, — пише т Павел Усов. — Правящая группа надеется удержать власть, возвратив страну в архаично-патриархальное состояние. Поэтому в связи с новыми инициативами режима: идеологические чистки, политизация и православизации школы, можно ожидать, что следующим шагом власти будет сегрегация населения по степени политической лояльности.





Это также предусматривает полный запрет госслужащим, членам их семей выезжать на Запад. Для усиления изоляции, могут быть введены загранпаспорта.





В свою очередь для реализации программы политической сегрегации потребуется создания специальных идеологических комиссий во всех государственных структурах институтов и введена специальная аттестация.





Таким образом будет определяться степень лояльности режиму исходя из характера мобильности индивида. А. Не был за границей; В. Был в туристических целях; С. Регулярные выезды; D. Стажировка, учеба; E. Родственники за границей.





Категория А. Высокая степень лояльности. Чистый паспорт без шенгенских виз — чистая совесть. Допускаются выезды в Китай, страны Африки и Латинской Америки. Гражданам категории А можно доверять важные государственные посты и задания. Обыватель из этой группы должны также получить максимальные политические и экономические привилегии. Фактически они становятся «элитой» «новой политической общности».





Категория В. Краткосрочные визиты, (туризм) в страны ЕС — устойчивая степень лояльности. Достаточно признания того, что «Запад загнивает» и публично вырвать страницу с визой из паспорта. Отомстить — как Гигин Nivea.





Категория С. Регулярные выезды за границу — нестабильная лояльность, что требует ресоциализации и реидеологизации. Допуск на руководящие должности ограничен.





Категория D. Стажировки и учёба на Западе Высокая степень идеологического риска и низкий уровень лояльности. Эта категория граждан в сущности представляет антирежимный элемент, соответственно доступ к выполнению государственных функций (работа в госсекторе) должен быть закрыт.





Категория Е. Родственники за границей. Граждане, относящиеся к этой группе, также представляют идеологическую и политическую угрозу, соответственно требуют контроля и учёта.





Действуя таким образом, выдавливая и закабаляя, режим Лукашенко обеспечит максимальную концентрацию некомпетентности в управлении, при высоком уровне политической лояльности и исполнительности.



