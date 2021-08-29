



Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов объяснил, очему и для кого Владимир Путина говорит про "угрозы с Запада" и где на самом деле видит угрозу.





- Путин отражает желание населения. То, что население хочет услышать, то он и говорит, -- пояснил Венедиктов.





― Так это же он приучил.





― Не, не, не. Вот, казалось бы, подполковник. Это его уникальная способность принимать форму собеседника. Когда у него собеседник – народ, он пытается угадать и принять его форму. Во-первых, у нас внутри есть мусульманские республики, и рядом с нами живут люди, которые и в Москве, и всюду ходят и исповедуют. И это привычно. Кроме того, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан – это наши, это наша территория, грубо говоря. В восприятии массовом это Советский Союз, это все наше. Какая же это угроза? А угроза – это всегда чужое, иное, непонятное.





Почему Александр Невский – герой? Почему он святой? Потому что он противостоял Западу. Но принял монгольское завоевание и стал данником Орды. Но вот оно такое. И Путин угадывает это настроение, что для людей, кроме, может быть, городов-миллионников, гораздо проще понять, потому что мечеть стоит рядом.





Что лучше построить: мечеть или костел? Мечеть. Потому что это свое. И он попадает в этом. Он сам лично так может и не считать про угрозы, но он понимает, что людям ислам привычнее в России, чем схизма.





― Получается, если, допустим, Владимир Путин и госпропаганда начнут хором говорить про угрозу исламистов, то тогда у нас какие-то здесь ксенофобские межэтнические терки начнутся?





― Это само собой и безусловно. Но это ваши соседи. А вот эти католики-схизматики с другими ценностями семейными…





Они чужие, они иные, они неизведанные. Они просто чужие. А эти живут рядом, мы их понимаем. А этих мы не понимаем. Вот и все. Эта угроза непонятная, а эта угроза понятная. Непонятная угроза всегда страшнее. Смотри Александр Невский. Всё с 13 века.





― Понимает ли Путин, что экономика и товарооборот России держатся на дружбе с Китаем? И если отношения с Поднебесной изменятся, то что?





― Путин понимает другое. Он понимает, что экономика и товарооборот держатся на связях с Европой, а не с Китаем. Потому в как бы тоже не делайте из него дебила. Он прекрасно понимает китайскую угрозу, насколько я знаю. Не могу за него судить. И поэтому он все время пытается договориться с Европой, пытается снять европейские санкции, потому что деньги там. Китай все обещает, но ничего не дает. А деньги там. Товар у нас, а у вас деньги. Это его старое видение. Оно вот есть. И почему сейчас Лавров поехал: Венгрия, Австрия, Италия?





― Восстанавливать связи?





― Конечно.





― Слушайте, а для тех, кто проспал. Китайская угроза в чем для России?





― В экспансии, в проникновении.{...}





Путин телевизионный, опять же, это отражение, как он считает, народного чаяния. Народ не верит в китайскую угрозу, ну и мы будем говорить, что нет никакой китайской угрозы. Хотя если вы возьмете все шпионские дела за 3 года – 82% шпионили в пользу Китая. Это осужденные в России. То есть дела против «китайских шпионов». Я беру это в кавычки, потому что очень много дел недоказанных. Но это сотрудничество с китайскими компаниями, значит в итоге с Китайский государством. Это основные шпионские дела, которые ведет ФСБ, которые ведет контрразведка. Вот оно, на самом деле. Вот одно – говорить, а другое – смотреть статистику. Поэтому я говорю, наблюдайте внимательнее.





― Что ж такое… Черт возьми, слушаешь Венедиктова – одни враги: там – «Талибан», на западе – Запад, здесь – китайцы.





― Осажденная крепость, да.





― Друзья-то где?





― Нету. Есть интересы, как он говорит. Он же часто говорит. Путин часто говорит на встречах и публично. Он напоминает Британскую империю. У Британской империи нет союзников, у нее есть интересы. Вот есть интересы, нет интересов. Вот вся история. Поэтому если внимательно за этим следить, анализировать, тогда вы принимаете правильные решения по своей жизни. А если вы за этим следите невнимательно, а только за пропагандистскими выступлениями того же президента, ну, значит вы остаетесь в своей картинке.





Надо понимать, Александр Лукашенко следит невнимательно и остается в "своей картинке". Потому что для Беларуси-то католики и Европа значительно ближе, чем исламский мир. Мы-то именно с католиками живем рядом, вместе, у нас именно с ними общие ценности и большая общая история. Вот и получается, что Лукашенко повторяет вслед за Путиным. Но народные настроения не угадал.