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Семён Шарецкий: Почему Путину так неймётся?

Последний председатель Верховного Совета Беларуси Семен Шарецкий, живущий сейчас в эмиграции, в блоге на "Эхо Москвы" вступил в полемику с президентом России на исторические темы.

"Неужели вы не понимаете, что поддержкой этого человека (имеется в виду Александр Лукашенко - Прим.) , вы плодите среди жителей Республики Беларусь своих противников? Неужели у вас империалистические амбиции сильнее здравого рассудка? Нельзя же из соседних народов (украинского, насколько можно судить по телевизионным передачам, а сейчас и беларуского), причём, хотя и разных, но близких российскому по многим параметрам, делать своими врагами! Правда, слава Богу, что ни украинцы, ни беларусы не распространяют свою ненависть к вам, а также вашим пропагандистам и агитаторам на весь российский народ", - пишет Шарецкий.

Однако в целом статья посвящена полемике насчет "единого народа" - русских, украинцев и белорусов.
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