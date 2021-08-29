"Неужели вы не понимаете, что поддержкой этого человека (имеется в виду Александр Лукашенко - Прим.) , вы плодите среди жителей Республики Беларусь своих противников? Неужели у вас империалистические амбиции сильнее здравого рассудка? Нельзя же из соседних народов (украинского, насколько можно судить по телевизионным передачам, а сейчас и беларуского), причём, хотя и разных, но близких российскому по многим параметрам, делать своими врагами! Правда, слава Богу, что ни украинцы, ни беларусы не распространяют свою ненависть к вам, а также вашим пропагандистам и агитаторам на весь российский народ", - пишет Шарецкий.





Однако в целом статья посвящена полемике насчет "единого народа" - русских, украинцев и белорусов.







