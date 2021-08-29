Отмечается, что израильские истребители нанесли удары по военному объекту ХАМАС, в котором было налажено производство оружия и находился тренировочный центр. Также удар нанесен по входу в туннель, который использовали террористы близ населенного пункта Джабалия, цитирует газета сообщение армейской пресс-службы.





Сообщается, что удары нанесены в ответ на запуски начиненных горючей смесью воздушных шаров из сектора Газа в сторону израильской территории, а также в ответ на произошедшие накануне столкновения палестинцев с военными на административной границе с сектором Газа.





Палестинские источники пока не сообщили о том, пострадал ли кто-либо в результате этих ударов.



