



В частности, до вывода войск эвакуации в аэропорту Кабула ожидают чуть более тысячи гражданских лиц, пишет The Guardian.





При этом один из чиновников на условиях анонимности сообщил журналистам, что дата и время окончания операции еще не определены.





"Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, когда этот процесс будет завершен", - отметил источник, находящийся сейчас в аэропорту Кабула.





Кроме того, президент США Джо Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана всех дипломатов, сообщили источники The Washington Post (WP). Чиновник Госдепартамента высокого ранга сказал газете, что Вашингтон прорабатывает вопрос предоставления консульской поддержки тем, кто захочет выехать из Афганистана после 31 августа.

Как пишет WP, власти США пока не знают, вернутся ли дипломаты в Афганистан после проведения операции по эвакуации. Решения на этот счет не принято. По информации газеты, администрация Джо Байдена не взаимодействовала напрямую с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) о будущем дипломатического присутствия в Афганистане. Представитель Госдепа отметил, что США рассматривают «ряд вариантов по дипломатическому взаимодействию».

По информации WP, талибы ранее просили США сохранить дипломатическое присутствие пос� � вывода войск. Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщал, что решение по этому вопросу еще не принято.







