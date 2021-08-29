Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.





Уже 3 сентября ожидается прибытие самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи, пишет smartpress.by



