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Российские истребители Су-30СМ прилетят в Барановичи 3 сентября

Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ, сообщили в Минобороны Беларуси.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.

Уже 3 сентября ожидается прибытие самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи, пишет smartpress.by
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