Российские истребители Су-30СМ прилетят в Барановичи 3 сентября
Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ, сообщили в Минобороны Беларуси.
Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.
Уже 3 сентября ожидается прибытие самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи, пишет smartpress.by
08:52 29/08/2021
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