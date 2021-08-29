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Караник дипломатично высказался о своих президентских амбициях

В период предвыборной кампании некоторые белорусы видели в экс-министре здравоохранения Владимире Каранике возможного кандидата в президенты, да и сам Лукашенко говорил о нем как о возможном кандидате.

© Sputnik / Виктор Толочко

Губернатор Гродненской области, экс-министр здравоохранения Владимир Караник в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" ответил, есть ли у него мечты стать президентом.
Глава области очень дипломатично высказался о своих президентских амбициях, заявив, что у него их нет. Он привел слова Александра Лукашенко: президентом будет тот, кого выберет народ.

"Он (Александр Лукашенко - Sputnik) не раз говорил, что никого за уши он тянуть точно не будет. Никаких разговоров на эту тему у меня с ним точно не было", - прокомментировал Караник возможный транзит власти в свою пользу.
Экс-глава Минздрава также отметил, что сейчас у него достаточно работы на посту губернатора "очень непростого региона".
"Поэтому отвлекаться и, скажем так, думать о каких-то там президентских либо дальнейших политических амбициях, я считаю это пустой тратой времени", - заключил Владимир Караник.

Разговоры о новом возможном преемнике Александра Лукашенко пошли после заявления главы государства во время посещения предприятия "Молочный мир" в марте 2020 года.

Тогда он то ли в шутку, то ли всерьез указал на стоящих неподалеку председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника президента – инспектора по Гродненской области, генерал-лейтенанта Юрия Караева, заявив, что они могут участвовать в президентских выборах.
"У меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", – сказал белорусский лидер.
К слову, в апреле Sputnik поинтересовался у Юрия Караева, есть ли президентские амбиции у него. "Конечно же нет", - ответил тогда бывший глава МВД. Тогда же Караев пояснил, что президент привел в пример этих "двух кандидатов" только потому, что они оба с Караником оказались рядом. Точно такое же объяснение сегодня в эфире дал и Владимир Караник.
sputnik.by
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