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NYT: Турция, Катар и страны "семерки" в понедельник обсудят будущее аэропорта Кабула

После того как иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, они перешли под контроль талибов

Представители стран "семерки", а также Турции и Катара намерены обсудить будущее аэропорта Кабула после завершения вывода войск США из Афганистана. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их данным, на предстоящей встрече, запланированной на понедельник, будет поднят вопрос о будущем Афганистана. В частности, как ожидается, речь пойдет о том, как будет функционировать аэропорт Кабула после завершения эвакуации, проводимой американскими военными, пишет ТАСС

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом. После того как иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, они перешли под контроль талибов.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.


Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.
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