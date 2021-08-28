Об этом он сказал на брифинге в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдовы, Польши и Румынии.





Он предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря.





Кроме того, пишет Nashaniva.com, он указал на военную угрозу вокруг Украины. «Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы — российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии», — сказал президент.





Президенты Украины, Румынии и Польши находятся в Кишиневе, где принимают участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.











