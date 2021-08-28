+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зеленский назвал Беларусь «плацдармом агрессивных действий»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Черном море.

Зеленский назвал Беларусь «плацдармом агрессивных действий»
Об этом он сказал на брифинге в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдовы, Польши и Румынии.

Он предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря.

Кроме того, пишет Nashaniva.com, он указал на военную угрозу вокруг Украины. «Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы — российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии», — сказал президент.

Президенты Украины, Румынии и Польши находятся в Кишиневе, где принимают участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]