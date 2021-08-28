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Они отмечают, что БАЖ являлась единственной независимой организацией журналистов и работников СМИ в Беларуси и называют ее одним из самых ярких поборников свободы слова в стране. В организациях отмечают, что за более чем 25 лет деятельности БАЖ и его членский состав, в который входят более 1300 работников СМИ, продвигают свободу выражения мнений и независимую журналистику в Беларуси, способствуя осуществлению гражданских, социальных и культурных прав.





В заявлении также говорится, пишет Reform.by, что помимо БАЖ ликвидации в Беларуси подлежат организации, занимающиеся защитой культуры, окружающей среды и наследия, гендерных прав, Белорусский ПЕН-центр, Пресс-клуб, Офис по правам людей с инвалидностью и группы, которые поддерживают пожилых людей.





"Белорусский диктатор Александр Лукашенко приступил к полной ликвидации всех слоев белорусского гражданского общества. Это беспрецедентная чистка, которая должна мобилизовать межправительственные организации. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ и Организацию Объединенных Наций к решительным действиям. Ликвидаторы и репрессивные силы должны понести суровое наказание», — заявил глава EFJ Могенс Блихер Бьеррегард.





«Диктатор очень ошибается, полагая, что этот суд положит конец деятельности БАЖ. Мы поможем нашему белорусскому филиалу поддерживать свое существование и деятельность. БАЖ никогда не сдается. БАЖ как никогда остается для нас единственной представительной организацией журналистов в Беларуси. БАЖ продолжит оказывать поддержку журналистам и работникам СМИ. Уже запланированы инициативы по мобилизации руководства БАЖ и их членов», — добавил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.





Белорусская ассоциация журналистов существовала с 1995 года, была перерегистрирована в 2006 году. Она объединяла профессиональных журналистов в первую очередь из независимых СМИ Беларуси, в объединении было более 1300 членов. Организация занималась защитой прав журналистов и СМИ, содействием развитию СМИ в Беларуси, повышению уровня профессионализма журналистов, мониторингом нарушения свободы слова, свободы прессы и т.д. С 1997 года БАЖ являлась ассоциированным членом Международной Федерации Журналистов (IFJ). После проведения в организации внеплановой проверки, обысков и вынесения предупреждений Минюст подал иск с просьбой ликвидировать организацию. Вчера Верховный суд принял решение о ликвидации БАЖ.