Польша бьет тревогу: мигрантов, идущих из Беларуси, становится больше
Пограничная служба Польши сообщает об увеличении числа попыток пересечения границы со стороны Беларуси вне пунктов пропуска. В пятницу, 27 августа, было совершено 130 таких попыток, информирует погранведомство Польши.
Погранслужба Польши задержала 40 иностранцев и пресекла 90 попыток пересечения границы / magnapolonia.org
Пограничники задержали 40 иностранцев, еще 90 попыток перехода границы были пресечены, пишет Еврорадио.
Новое ограждение со стороны Польши возводится со скоростью 3 км. в сутки / twitter.com/mblaszczak
На 27 августа на польско-белорусской границе уже построено 6 км. ограды. Она представляет собой ограждение из колючей проволоки высотой 2,5 м. и строится со скоростью 3 км. в сутки, - рассказал в своем Twitter глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Чиновник поблагодарил солдат за быстрые и эффективные действия по охране польской границы.
16:49 28/08/2021
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