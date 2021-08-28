Погранслужба Польши задержала 40 иностранцев и пресекла 90 попыток пересечения границы / magnapolonia.org





Пограничники задержали 40 иностранцев, еще 90 попыток перехода границы были пресечены, пишет Еврорадио.





Новое ограждение со стороны Польши возводится со скоростью 3 км. в сутки / twitter.com/mblaszczak





На 27 августа на польско-белорусской границе уже построено 6 км. ограды. Она представляет собой ограждение из колючей проволоки высотой 2,5 м. и строится со скоростью 3 км. в сутки, - рассказал в своем Twitter глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Чиновник поблагодарил солдат за быстрые и эффективные действия по охране польской границы.