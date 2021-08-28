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Польша бьет тревогу: мигрантов, идущих из Беларуси, становится больше

Пограничная служба Польши сообщает об увеличении числа попыток пересечения границы со стороны Беларуси вне пунктов пропуска. В пятницу, 27 августа, было совершено 130 таких попыток, информирует погранведомство Польши.

Погранслужба Польши задержала 40 иностранцев и пресекла 90 попыток пересечения границы / magnapolonia.org

Пограничники задержали 40 иностранцев, еще 90 попыток перехода границы были пресечены, пишет Еврорадио.

Новое ограждение со стороны Польши возводится со скоростью 3 км. в сутки / twitter.com/mblaszczak

На 27 августа на польско-белорусской границе уже построено 6 км. ограды. Она представляет собой ограждение из колючей проволоки высотой 2,5 м. и строится со скоростью 3 км. в сутки, - рассказал в своем Twitter глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Чиновник поблагодарил солдат за быстрые и эффективные действия по охране польской границы.
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