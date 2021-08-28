



Павел Латушко и команда Народного антикризисного управления (НАУ) обратились к известным во всем мире деятелям культуры с инициативой открытого письма в адрес ЮНЕСКО – о репрессиях против белорусской культуры и глубоком гуманитарном кризисе в стране, который организовал диктаторский режим Лукашенко.





Под открытым письмом, пишет БГ, с призывами к действиям в поддержку белорусского народа подписались Светлана Алексиевич, Лия Ахеджакова, Зоя Белохвостик, Василий Вовк, Кшиштоф Занусси, Павел Латушко, Оксана Лынив, Андрей Макаревич, Дмитрий Муратов, Константин Райкин, Александр Сокуров, Людмила Улицкая, Владимир Цеслер и Виктор Шендерович.





Народное антикризисное управление призывает и других деятелей культуры подписать обращение к Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Одним из поводов для открытого письма стала новая волна репрессий против беларусов: дела о ликвидации Союза беларуских писателей и Товарищества беларуского языка им. Франциска Скарыны, ликвидация беларуского ПЕН-центра и другие факты репрессий в сфере культуры.





В письме говорится о 5 действиях, которыми ЮНЕСКО может помочь белорусам:





1) Призвать нелегитимные власти Беларуси прекратить репрессивные действия против белорусской национальной культуры, нарушения культурных прав и свобод белорусов, административные и уголовные преследования деятелей культуры за инакомыслие.





2) Требовать от Верховного суда и других госорганов Беларуси соблюдения норм международного права, касающихся свободы объединений, свободы слова и культурных прав.





3) Направить в Беларусь миссию ЮНЕСКО и международных экспертов для фиксации нарушений режимом Лукашенко Устава ЮНЕСКО, основных деклараций и конвенций ООН.





4) Временно приостановить взаимодействие структур ЮНЕСКО с Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, которая полностью контролируется диктаторским режимом.





5) Рассмотреть вопрос о репрессиях в сфере культуры Беларуси на предстоящих заседаниях Исполнительного совета и Генеральной конференции ЮНЕСКО с принятием соответствующей Резолюции ЮНЕСКО по Беларуси.















