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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алексиевич, Ахеджакова, Занусси, Макаревич, Райкин, Цеслер, Сокуров и другие поддержали открытое письмо НАУ в ЮНЕСКО

Открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО о репрессиях против белорусской культуры и глубоком гуманитарном кризисе в стране инициировали Латушко и команда НАУ.


Павел Латушко и команда Народного антикризисного управления (НАУ) обратились к известным во всем мире деятелям культуры с инициативой открытого письма в адрес ЮНЕСКО – о репрессиях против белорусской культуры и глубоком гуманитарном кризисе в стране, который организовал диктаторский режим Лукашенко.

Под открытым письмом, пишет БГ, с призывами к действиям в поддержку белорусского народа подписались Светлана Алексиевич, Лия Ахеджакова, Зоя Белохвостик, Василий Вовк, Кшиштоф Занусси, Павел Латушко, Оксана Лынив, Андрей Макаревич, Дмитрий Муратов, Константин Райкин, Александр Сокуров, Людмила Улицкая, Владимир Цеслер и Виктор Шендерович.

Народное антикризисное управление призывает и других деятелей культуры подписать обращение к Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Одним из поводов для открытого письма стала новая волна репрессий против беларусов: дела о ликвидации Союза беларуских писателей и Товарищества беларуского языка им. Франциска Скарыны, ликвидация беларуского ПЕН-центра и другие факты репрессий в сфере культуры.

В письме говорится о 5 действиях, которыми ЮНЕСКО может помочь белорусам:

1) Призвать нелегитимные власти Беларуси прекратить репрессивные действия против белорусской национальной культуры, нарушения культурных прав и свобод белорусов, административные и уголовные преследования деятелей культуры за инакомыслие.

2) Требовать от Верховного суда и других госорганов Беларуси соблюдения норм международного права, касающихся свободы объединений, свободы слова и культурных прав.

3) Направить в Беларусь миссию ЮНЕСКО и международных экспертов для фиксации нарушений режимом Лукашенко Устава ЮНЕСКО, основных деклараций и конвенций ООН.

4) Временно приостановить взаимодействие структур ЮНЕСКО с Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, которая полностью контролируется диктаторским режимом.

5) Рассмотреть вопрос о репрессиях в сфере культуры Беларуси на предстоящих заседаниях Исполнительного совета и Генеральной конференции ЮНЕСКО с принятием соответствующей Резолюции ЮНЕСКО по Беларуси.
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